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В Баку еще два автобуса переходят на BakıKart

В Баку еще два автобуса переходят на BakıKart

С завтрашнего дня в Баку оплата проезда в автобусах регулярного внутригородского маршрута № 43, следующих от поселка Зых в направлении станции метро «Нефтчиляр», а с 11 февраля – в автобусах № 214, связывающих поселок Рамана с базаром 8 км, будет производится посредством BakıKart.

Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

AYNA продолжает работу по ускорению перехода на систему безналичной оплаты в автобусах, эксплуатируемых в маршрутной сети столицы.

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