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В МИД РФ поприветствовали успешное проведение выборов в Азербайджане

В МИД РФ поприветствовали успешное проведение выборов в Азербайджане

В России приветствуют успешное проведение президентских выборов в Азербайджане.

Об этом говорится в заявлении МИД России.

«Российская сторона приветствует успешное проведение выборов в Азербайджане и настроена на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства с Азербайджанской Республикой, активную совместную работу по международным и региональным вопросам, в том числе по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне по нормализации армяно-азербайджанских отношений», – отмечается в сообщении.

В МИД РФ напомнили, что президент России Владимир Путин тепло поздравил Ильхама Алиева в ходе телефонного разговора и направил поздравительную телеграмму: «В ней отмечено, что результаты голосования в полной мере подтвердили всенародную поддержку проводимого президентом Азербайджана курса по ускоренному социально-экономическому развитию государства и укреплению его позиций на мировой арене».

Отмечается, что за выборами в Азербайджане следили 790 международных наблюдателей. Российская Федерации направила 148 представителей, в том числе по линии Федерального Собрания, Исполкома и МПА СНГ, ШОС, БДИПЧ ОБСЕ.

«Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев подчеркнул, что выборы соответствовали принципам проведения демократического волеизъявления, наблюдалась большая явка избирателей. По словам председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, голосование проходило на конкурентной альтернативной основе и в благоприятной атмосфере. Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин указал на открытость и прозрачность выборов.

На этом фоне исключительно ангажированными выглядели оценки от стран Запада и контролируемых ими международных структур, которые, как мы видели, изначально были крайне необъективно настроены к президентским выборам в Азербайджане и отрабатывали заранее утвержденные методички по дискредитации электорального процесса», – говорится в сообщении МИД РФ.

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