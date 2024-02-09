Байрактар показал фото с открытия ангара для «Акынджи» в Азербайджане

Технический директор турецкой компании Baykar Сельчук Байрактар поделился кадрами с церемонии открытия нового ангара для БПЛА «Акынджи» в Азербайджане.
«Akıncı в своем новом доме на братских землях. Пусть наше единство будет вечным», – говорится в публикации.
#AKINCI’lar kardeş topraklardaki yeni yuvalarında… ✈️🐳🚀
Azerbaycan’da Bayraktar #AKINCI hangarının açılışını ve teslimat törenini gerçekleştirdik.
Birliğimiz daim olsun… 🇦🇿🇹🇷#AKINCI‘lar qardaş torpaqlarda yeni yuvalarında… ✈️🐳🚀
Azərbaycandə Bayraktar #AKINCI… pic.twitter.com/leFVpf8Wva
— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) February 9, 2024