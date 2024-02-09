«Да хрен его знает». Путин дал интервью Карлсону

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Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Беседу с главой государства интервьюер начал с вопроса о неожиданном ударе США по России. Видеоролик опубликован на сайте TCN (Tucker Carlson Network). Интервью длилось 2 часа 7 минут и 18 секунд.



«Дело не в том, что Америка собиралась наносить неожиданный удар по России, я так и не говорил. У нас с вами ток-шоу или у нас серьезный разговор?» — ответил Путин.

В свою очередь, Карлсон подтвердил, что разговор будет серьезным, а Путин попросил дать ему «30 секунд» для «маленькой исторической справки».

Президент рассказал о создании Российского государства в 862 году, приглашении в Новгород князя Рюрика и начале княжения его брата Олега в Киеве. «Таким образом, Россия начала развиваться, имея два центра: в Киеве и в Новгороде», — пояснил Путин. Закончил он современностью. Свою историческую справку Путин назвал «скучной», но, по его словам, она «многое объясняет». «Она не скучная, нет», — не согласился с ним Карлсон.

Во время интервью Путин рассказал об исторических попытках Польши колонизировать территории современной Украины, «применяя при этом жесткие и карательные методы», а также «навязывая ей свой язык и культуру». Президент России показал Карлсону письма, в которых Богдан Хмельницкий обращался к Варшаве с требованием соблюдения прав жителей территории. По словам Путина, Хмельницкий контролировал власть в «части русских земель, которая сейчас называется Украиной», и «писал письма в Москву с просьбой взять их под сильную руку московского царя».

После распада СССР Россия ожидала взаимодействия и союзничества с НАТО, рассказал Путин. Но этого не произошло. По его словам, еще до распада Советского Союза было необходимо создать новую систему безопасности в Европе, чтобы помочь объединиться Германии и сформировать систему, которая бы включала в себя США, Канаду, Россию и другие европейские страны. Однако расширение НАТО привело к тому, что «все стало похоже на условия холодной войны, только ближе к российским границам». Путин подчеркнул, что неоднократно заявлялось о том, что альянс не будет расширяться на восток, однако произошло «пять волн расширения».

«Нам обещали, что НАТО не будет расширяться на восток. Но это произошло пять раз. Было пять волн расширения НАТО. Мы закрывали на все глаза. Мы пытались убедить их. Мы говорили: «Пожалуйста, не надо. Мы такие же буржуи, как и вы. У нас рыночная экономика. И нет больше партии коммунистов. Давайте сотрудничать».

Президент России рассказал Карлсону, что после избрания главой государства в 2000 году он пытался наладить отношения с западными странами, в том числе обсуждал вопрос о вступлении России в НАТО в разговоре с бывшим президентом США Биллом Клинтоном. Поначалу Клинтон поддержал эту идею, но позже его мнение изменилось. Путин отметил, что получил отказ, хотя положительный ответ мог бы способствовать сближению.

«Если бы он сказал «да», начался бы процесс сближения, и в конечном итоге это могло бы состояться, если бы мы увидели искреннее желание партнеров сделать это. Но этим не закончилось», — сказал он.

Российский лидер рассказал, что цели спецоперации, которые включают в себя и денацификацию, еще не достигнуты. Это обсуждалось на переговорах в Стамбуле. Тогда власти Германии и Франции призвали Россию отвести войска, так как переговоры нельзя вести «под дулом автомата».

«Хорошо, мы отвели войска от Киева, но как только мы отвели войска от Киева, украинские переговорщики выкинули все договоренности, достигнутые в Стамбуле, и начали готовиться в длительному военному противостоянию с поддержкой США и их сателлитов в Европе. Так развивалась ситуация и так она выглядит сейчас», — сказал Путин.

Глава РФ подчеркнул, что мирные переговоры достигли значительного прогресса, однако в настоящее время в Украине действует законодательный запрет на переговоры с Россией, введенный президентом страны Владимиром Зеленским. «Как мы будем вести переговоры, если он это запретил?» — поинтересовался Путин. Он также отметил, что российская сторона осведомлена о том, что Зеленский «высказывает какие-то идеи», но для достижения соглашений необходимо вступать в переговоры.

Путин также напомнил о влиянии бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на срыв переговоров с Украиной.

«Мы же вели переговоры с Украиной в Стамбуле. Договорились же, он [президент Украины Владимир Зеленский] же знал об этом. Более того, руководитель переговорной группы, господин Арахамия, по-моему, его фамилия, он до сих пор возглавляет фракцию правящей партии президента в Раде. Он даже поставил свою подпись предварительную на этом документе, о котором я вам говорю», — рассказал Путин.

Отвечая на вопрос Карлсона, зачем Джонсон отговорил Зеленского от того, чтобы подписать мирный договор, Путин ответил: «Да хрен его знает, зачем он это сделал! Я сам не понимаю. У всех сложилось впечатление, что Россию можно победить на поле боя».