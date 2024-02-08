Сенат США согласовал законопроект о помощи Израилю и Украине

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Пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине, не содержащий положений об ужесточении мер контроля на южной границе США, прошел первое процедурное голосование в Сенате американского Конгресса. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Документ поддержали 67 сенаторов, 32 высказались против. Инициатива предусматривает выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 млрд. Из них $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Украины, $14,1 млрд – на помощь Израилю. Теперь в верхней палате законодательного органа начнется полноценное рассмотрение законопроекта. Сенату необходимо провести еще как минимум пять голосований, чтобы утвердить ассигнования и отправить пакет в Палату представителей Конгресса, где, скорее всего, его отвергнут. Сенатор Рэнд Пол пообещал в четверг, что будет затягивать голосования как можно дольше.