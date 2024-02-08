ЦИК России отказался зарегистрировать Надеждина кандидатом в президенты

ЦИК РФ отказала Борису Надеждину в регистрации кандидатом в президенты.
Действительными признаны 95 587 подписей в поддержку Надеждина из почти 105 тысяч подписей, это не позволяет его зарегистрировать на выборах, сообщили в ЦИК.
Надеждин, в свою очередь, заявил, что собрал намного больше подписей, чем принес в ЦИК, и предложил отложить рассмотрение вопроса о его регистрации кандидатом в президенты на 10 февраля.
«ЦИК отказала в регистрации моей кандидатуры на пост президента РФ. Я не согласен с решением Центризбиркома», — говорится в заявлении Надеждина, опубликованном в его официально телеграм-канале.