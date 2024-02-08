Выборы президента Азербайджана широко освещались в турецких СМИ

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Состоявшиеся в Азербайджане внеочередные президентские выборы широко освещались в турецких СМИ. Об этом сообщает «Азертадж».

В статье турецкой медиа структуры Beyaz Qəzet под заголовком «Президент Азербайджана Алиев проголосовал в освобожденном от оккупации Ханкенди» подчеркивается, что в Карабахе впервые за 30 лет созданы избирательные участки.

В статье отмечается, что в Азербайджане впервые за почти 30 лет были созданы избирательные участки в районах, освобожденных от армянской оккупации. Более 23 тысяч избирателей проголосовали на 26 избирательных участках, созданных в культурной столице Карабаха – Шуше, а также в Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенде, Агдере, Агдаме, Джебраиле, Физули, Зангилане, Губадлы, Лачине и Кяльбаджаре.

Сайт Son dəqiqə.com опубликовал посвященную выборам статью под заголовком «Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с семьей проголосовал в Ханкенди».

В статье, уделившей внимание мерам безопасности, принятым в связи с прошедшими в Азербайджане выборами, также отмечается: «В рамках принятых мер безопасности на избирательных участках, созданных в 125 избирательных округах, установлены специальные веб-камеры. Процесс голосования завершился в 19:00 по местному времени, предварительные результаты внеочередных выборов будут объявлены в ближайшее время. Центральная избирательная комиссия Азербайджана в течение 10 дней представит результаты в Конституционный суд, а после утверждения результатов будет официально объявлен президент».

Агентство «Анадолу» опубликовало несколько материалов о выборах, в том числе аналитическую статью. В статьях под заголовком «Объявление суверенитета Азербайджана: в Карабахе создаются избирательные участки», «В Азербайджане народ проявляет интерес к президентским выборам в освобожденном от оккупации Физули», особо подчеркивается явка избирателей и установление участков на освобожденных от оккупации территориях.

Было отмечено, что в сердце Карабаха – Шуше, в Ханкенди, который когда-то считался «столицей» армянских сепаратистов, и в других районах наблюдался поток избирателей на избирательные участки.

В статьи также вошли интервью с избирателями.

Агентство также подготовило специальную инфографику по выборам.

На TRT распространено несколько новостей, связанных с выборами. В материалах особо отмечается, что президент Ильхам Алиев голосовал в Ханкенди, что наши соотечественники на освобожденных от оккупации территориях с большим воодушевлением и активно участвовали в выборах.

В статьях, где также говорится об избирательных участках, созданных в зарубежных странах, сообщается, что граждане Азербайджана, проживающие за рубежом, голосовали в 49 избирательных участках, созданных в 37 странах.

В материале, опубликованном на сайте Hürriyyet.com, отмечается, что голосование было прозрачным, выборы отслеживали более 90 тысяч наблюдателей, в том числе 790 международных, а также 216 иностранных журналистов из 109 международных медиа структур.

В статье особо подчеркивается, что на освобожденных от оккупации территориях впервые после 30 лет созданы избирательные участки и приняты повышенные меры безопасности.

На Haber Global также распространена информация о внеочередных выборах в Азербайджане.

В новостях уделяется внимание голосованию президента Ильхама Алиева в Ханкенди, ходу выборов, избирательным участкам, созданным в Карабахе спустя 30 лет, активности избирателей, созданию всех необходимых условий для наблюдателей.

В материале под заголовком «Азербайджан выбирает президента! Алиев отдал свой голос», опубликованном на сайте Haber7com, говорится о том, что выборы отслеживали многочисленные международные организации. В статье сообщается, что президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи голосовали в Ханкенди.

В части статьи под заголовком «Первые выборы в Карабахе» отражены процесс голосования азербайджанцев в Карабахе, их чувства радости, связанные с возвращением на родину.

Опубликованная на сайте Haberler.com статья подготовлена на основе интервью с избирателями и распространена с такими подзаголовками как «Это – исторический для нас день, вызывающий чувство гордости», «Как видите, азербайджанский народ активно голосует», «Турецкий народ оказал большую поддержку в освобождении Карабаха».

В статье, где представлена широкая информация о выборах, особо отмечается многочисленность международных наблюдателей в участках, созданных в Карабахе.