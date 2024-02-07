Интервью Путина Карлсону. Главное

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РосСМИ распространили тезисы интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. «Минвал» предлагает их вашему вниманию.

«Мы никогда не отказывались от переговоров и по-прежнему готовы к ним с учетом интересов всех сторон»

«Ну хорошо, санкции. Ну, прошло два года. И что? Вот, мне недавно наши экономисты цифры принесли. Экономика России растёт быстрее всех экономик Запада. И чего добились? Чего, я вас спрашиваю? Разрушили только торговлю и всё. Но мы и без Запада обойдёмся. Наши партнёры из стран БРИКС только рады освобождению российского рынка»

«Что касается господина Трампа, то наши взгляды далеко не во всём совпадают. Он как американский лидер отстаивает интересы своей страны. Мы всегда были готовы к уважительному диалогу с нашими американскими партнёрами. Надеюсь, такой диалог будет налажен – с учётом интересов Российской Федерации».

«Вы знаете, дело ведь не только в тех, кого мы называем бандеровцами. Дело в том, что поставляя оружие на Украину, Запад сам мешает урегулировать конфликт. Это ведь просто смешно. Ну ничего. Я недавно разговаривал с нашим НГШ, так вот это немного секретная информация, но вам я расскажу. Мы ведь уничтожили практически 90% всего поставленного оружия уже. Нечем воевать! Мы и дальше будет последовательно двигаться по пути демилитаризации Украины, сокращения угроз нашей стране».

«Вы посмотрите, что творится. Ведь детей – маленьких мальчиков и девочек – заставляют ходить в один туалет. Это же, как у нас в народе говорят, ни в какие ворота не лезет».

«Россия обладает всеми необходимыми средствами для защиты собственной территории. И если кто-то на Западе думает, что можно безнаказанно вооружать бандеровский режим, то они глубоко ошибаются».