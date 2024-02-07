Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Глава Узбекистана поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на президентских выборах и пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя дальнейшего развития страны и процветания азербайджанского народа, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Шавкат Мирзиёев еще раз подчеркнул важность достижения Азербайджаном больших успехов под руководством президента Азербайджана и освобождения азербайджанских земель от оккупации.

Ильхам Алиев выразил Шавкату Мирзиёеву признательность за внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность, что дружественные и братские отношения между нашими странами будут и дальше развиваться, а наше сотрудничество будет еще более укрепляться, обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений и будущих контактах.