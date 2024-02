Утро в Киеве плохо началось для Борреля (фото)

Высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепу Боррелю, который накануне прибыл в Киев, пришлось провести утро в укрытии из-за массированной ракетной атаки РФ, сообщает «Европейская правда».

«Начинаю свое утро в укрытии, когда по всему Киеву раздаются сигналы воздушной тревоги.

Это ежедневная реальность отважного украинского народа, с тех пор как Россия начала свою незаконную агрессию», – написал Боррель в Twitter (X).

К своему сообщению он также приобщил фото из укрытия.

Starting my morning in the shelter as air alarms are sounding across Kyiv.

This is the daily reality of the brave Ukrainian people, since Russia launched its illegal aggression. pic.twitter.com/Q7tZL5evkd

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2024