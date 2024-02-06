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В Швеции из-за поломки морозилки пропали результаты исследований лейкемии за 30 лет

В Швеции из-за поломки морозилки пропали результаты исследований лейкемии за 30 лет

Образцы исследований, собранные на протяжении десятилетий в шведском медицинском университете, были уничтожены из-за неисправности морозильной камеры во время рождественских каникул.

Образцы хранились в резервуарах, охлаждаемых жидким азотом, при температуре -190°С в Каролинском институте (KI) в Стокгольме. В институте находится Нобелевская ассамблея, которой поручено выбрать лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине, уточняет Guardian. В конце декабря произошел перебой в подаче жидкого азота в 16 криогенных резервуаров, и, хотя резервуары могут работать четыре дня без дополнительного жидкого азота, они оставались без него в течение пяти, что привело к уничтожению образцов из нескольких учреждений.

Некоторые СМИ сообщили, что оценочная стоимость утерянных образцов составила около 500 миллионов крон (около 47 миллионов долларов). В самом институте отметили, что официальной оценки стоимости утраченных образцов не было, но «она легко исчисляется миллионами». Сильнее всего пострадали те, кто исследует лейкемию: эти ученые собирали образцы у пациентов в течение 30 лет. В учебном заведении было начато внутреннее расследование, и, несмотря на отсутствие признаков саботажа, об инциденте также было сообщено в полицию.

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