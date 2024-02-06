Хуситы атаковали британское и американское суда

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Йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» атаковало одно американское и одно британское судно в акватории Красного моря. Об этом заявил военный представитель организации Яхья Сариа.

«Военно-морские силы Йемена провели две военные операции в Красном море, первая из которых была направлена против американского судна Star Nasia, вторая – против британского судна Morning Tide», – сказал он в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Как утверждает Сариа, оба судна подверглись «прямым и точным» ударам, которые были нанесены противокорабельными ракетами. По его словам, хуситы «будут проводить более качественные военные операции против всех враждебных американских и британских целей в Красном и Аравийском морях в рамках законного права отвечать на агрессию».