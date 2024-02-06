В Индии на заводе пиротехники произошел взрыв: десятки погибших и раненых

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По меньшей мере 11 человек погибли, несколько десятков получили ранения в результате взрыва, который произошел на подпольном заводе по производству пиротехники в центральной части Индии в населенном пункте Байрагарх (штат Мадхья-Прадеш)., сообщает ТАСС.

По словам главы правительства штата Мадхья-Прадеш Мохана Ядава. шесть человек 11 человек погибли и более 50-ти получили ранения. На место было отправлено более 50 машин скорой помощи», – добавил он.

По его словам, на месте также работают 400 полицейских, пожарные и спасатели пытаются погасить пожар и оказать первую помощь пострадавшим.

В результате взрыва также были разрушены 60 расположенных поблизости домов. Из-за продолжающихся взрывов на заводе власти эвакуировали еще более 100 домов. Кроме того, из-за взрыва загорелось значительное количество двухколесных транспортных средств.