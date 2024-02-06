В Стамбуле совершено вооруженное нападение на здание суда, есть жертвы (фото и видео)

Пять человек, в том числе трое полицейских, получили ранения в результате стрельбы у здания дворца правосудия в районе Чаглаян.

Об этом сообщил в X глава МВД Турции Али Ерликая.

«Сегодня в 11:46 (12:46 по Баку) была предпринята попытка нападения на контрольно-пропускной пункт у здания стамбульского суда в Чаглаяне. Двое нападавших, женщина и мужчина, ликвидированы. Пострадали пять человек, в том числе трое полицейских», – написал он.

В настоящее время здание суда оцеплено полицией, входы и выходы закрыты, приняты повышенные меры безопасности. Туда стянуто большое количество правоохранителей. Сообщается, что после выстрелов среди находившихся у здания людей началась паника. Многие начали убегать, некоторые легли на землю. На место инцидента прибыл генпрокурор Стамбула.