Макрон назначил спецпредставителя в страны Африки, где еще остались французские военные базы

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Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил экс-госсекретаря Жан-Мари Бокеля своим спецпосланником для стран Африки, где у Франции остались военные базы, за исключением Джибути, сообщает радио RFI.

Согласно письму о назначении, с текстом которого ознакомилась радиостанция, Бокелю поручено «изменить статус, формат и задачи французских баз в Африке». Это связано с объявленным ранее курсом Макрона на изменение военной стратегии Парижа на континенте.

Радиостанция отмечает, что Франция намерена сохранить «военную поддержку» Чада, Кот-д’Ивуара, Сенегала и Габона, однако на «новых принципах». Только в Джибути, где французская база расположена рядом с базами США и КНР, будет сохранен прежний формат работы.