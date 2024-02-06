Китай предупредил об опасности выхода из-под контроля ситуации на Ближнем Востоке из-за США

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Китайские власти предупреждают об опасности выхода из-под контроля ситуации на Ближнем Востоке по вине США.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

«Мы настаиваем, чтобы соответствующие стороны проявляли спокойствие и сдержанность, придерживались резолюций Совета Безопасности ООН, избегали дальнейшей эскалации и даже выхода ситуации из-под контроля», – подчеркнул он на брифинге, комментируя нанесение Соединенными Штатами ударов по Ираку и Сирии.

Как уточнил официальный представитель, Пекин считает, что по вине Вашингтона в ближневосточном регионе складывается «крайне сложная» обстановка.