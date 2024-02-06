В Пакистане произошло нападение на кандидата в депутаты

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Кандидат на выборах в Национальное собрание Пакистана (нижняя палата парламента) от Пакистанской народной партии Сайед Зульфикар Али Шах подвергся вооруженному нападению. Об этом сообщила газета The Express Tribune.

По информации издания, группа боевиков совершила покушение на Шаха в городе Мирпур-Хас в провинции Синд. Политик получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу.

Ранее пакистанская полиция города Хуб провинции Белуджистан сообщила о взрыве у предвыборного штаба кандидата от Пакистанской народной партии Мир Али Хассана Зехри. В результате взрыва пострадали трое детей.