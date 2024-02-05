Внешняя политика США: игры в шпионов и коррупция

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За годы «холодной войны» — с 1947 по 1989 год — США 64 раза проводили тайные операции с целью свержения неугодных правительств. Такие сенсационные данные приводит в своем исследовании авторитетный профессор Бостонского университета Линдси О’Рурк. На нее, в свою очередь, ссылается уже профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя суд над теперь уже бывшим премьер-министром Пакистана Имран Ханом. Более того, по его словам, подобная практика не ушла в прошлое вместе с Берлинской стеной. Как утверждает профессор Сакс, президент США Барак Обама (вице-президентом в его администрации, напомним, был нынешний глава Белого дома Джо Байден) дал команду ЦРУ провести тайную операцию и свергнуть президента Сирии Башара Асада. Эта операция получила кодовое название «Лесной платан» и прошла практически не замеченной для СМИ. Вообще же практику свержения иностранных лидеров профессор Сакс называет «шокирующей рутиной» американской политики.

Строго говоря, о том, что американские спецслужбы в годы «холодной войны» проводили тайные операции, свергая одних популярных лидеров и приводя к власти своих марионеток, в самих США заговорили еще в конце шестидесятых — начале семидесятых.

В США это было весьма непростое для высших эшелонов власти время. Тяжелая, жестокая и кровавая вьетнамская война становилась катастрофически не популярной. В стране ширилось антивоенное движение, причём активное участие в нём принимали бывшие солдаты, успевшие по воевать во Вьетнаме. Позиции американского истеблишмента серьёзно подорвал «Уотергейтский скандал» – попытка спецслужб вмешаться выборы и поспособствовать победе Ричарда Никсона откровенно противозаконными методами. Свободные выборы в США – главная политическая гордость, и если кто-то пытается повлиять на волеизъявления граждан не законными методами – такое не простят.

«Уотергейтский скандал» запалили, как известно, журналисты, заслуженно гордясь своей ролью «разгребателей грязи». И они же всерьёз занялись расследованиями деятельности спецслужб, прежде всего ЦРУ. И публиковали все новые сенсационные разоблачения. Сеймур Херш, в те годы мало кому известный криминальный репортер, который раскрыл подробности уничтожения мирных жителей вьетнамской деревни Сонгми — ее название позже станет нарицательным — публикует сенсационное расследование «Фамильные драгоценности ЦРУ». Где рассказывает и о том, как ЦРУ свергало иностранных лидеров, а еще вело слежку за антивоенными организациями, что прямо запрещено законами США — действовать на территории собственной страны ЦРУ не имеет права. Именно Херш, как утверждают, первым раскрыл подробности, какую роль сыграл Вашингтон в свержении в 1973 году в Чили законного президента Сальвадора Альенде и приведении к власти Аугусто Пиночета. Скандал получился громкий, тогдашний директор ЦРУ ушел в отставку. Но это было только начало.

Игнорировать вал разоблачений уже не получалось. В США были инициированы несколько сенатских расследований, которые подтвердили то, о чем писали журналисты: ЦРУ готовит покушения на иностранных лидеров, инициирует военные и государственные перевороты, тренирует наемников… Крупнейший ворох, как говорили в США, «грязного белья» ЦРУ разоблачила комиссия под руководством сенатора-демократа Фрэнка Чёрча.

Тогда, в середине семидесятых, после серии скандалов, разоблачений и отставок, американцам хотелось верить, что подобное больше не повторится. Но.. после теракта 11 сентября 2001 года спецслужбы США стали возвращаться себе прежнее влияние и «свободу рук». В том, что американская разведка и контрразведка сообща прошляпили подготовку терактов такого масштаба, виноваты оказались не сами «рыцари плаща и кинжала», а те, кто требовал взять их деятельность под контроль.

Новой «комиссии Фрэнка Чёрча» в США ещё не появилось. Но в СМИ уже выплескивается изрядное количество всё того же «грязного белья». Авторы расследований приводят серьезные доказательства, что за свержением целого ряда авторитетных и харизматичных лидеров стояли американские спецслужбы.

Неоценимую пищу для размышлений дает здесь печальный опыт «арабской весны». Эти события успели романтично назвать «Жасминовой революцией». Конечно, участники протестов в арабских странах не выходили на площади в майках с логотипом CIA, то есть ЦРУ. Американские спецслужбы предпочитали действовать руками разного рода НПО, и правозащитных, и «общедемократических». Умела использовали прессу, сливая через как бы авторитетные издания «сенсационные сведения» о коррупционный схемах и миллиардных счетах. Потом подтвердить все эти «сливы» в судах не получалось, журналисты делиться информацией с победителями «р-р-революций» не спешили, но это уже мало что меняло.

Наконец, можно вспомнить и неоднократные попытки американских структур вроде «национального демократического института» реализовать реализовать сценарий «цветных революций» в Азербайджане – не получалось – оппозиция было слишком слабой, авторитет власти – слишком высоким. Именно на Азербайджане заглохла череда «бархатных революций» середины нулевых, которая начиналась в Сербии, потом охватила Грузию, Украину, Кыргызстан… не получилось распространить Азербайджан и опыт «арабской весны» — притом что попытки предпринимались, участие в них грантовых НПО никто даже особо не маскировал, а когда сценарий проваливался, американские дипломаты не стеснялись выражать обеспокоенный интерес по поводу судьбы организаторов провалившегося проекта.

И, наконец, ещё одно обстоятельство. Идеального государственного устройства не существует ни в одной точке мира. Но западная модель считается весьма и весьма привлекательной. Но все дело в том, что при помощи инспирированных извне переворотов, мятежей, «цветных революций» и т.д. к власти приводят не «честных демократов», не «борцов с коррупцией» и даже не убеждён их западников. Власти приводят послушных марионеток. А уж будут ли они играть по «демократичным правилам Запада» внутри страны – никого особо не волнует. Примеров множество – от Пиночета до Пашиняна. И да, в этом случае разного рода правозащитной НПО дружно набирают в рот… то ли колы, то ли виски.

И в результате крах терпят не только и не столько «спецоперации» ЦРУ по приведению к власти послушных лидеров, сколько сами эти лидеры. Которым не хватает ни харизмы, ни лидерских качеств. Пример «арабской весны» слишком показателен. В начале, когда название главных площадей Туниса и Каира —«Тахрир» — било рекорды по популярности запросов в Google, еще существовали иллюзии, что вот сейчас народный порыв масс сметет коррумпированную диктатуру, в стране воцарится демократии, права человека, и… Да вот только результаты этих «жасминовых революций» пахли чем угодно, но не жасмином. А американские политики и эксперты, которые вначале не жалели восторженных красок, описывая события в Египте, Тунисе и т.д., как-то очень быстро меняли тему и прекращали обсуждение результатов «арабской весны» вообще. Потому как сказать что-либо позитивное было уже невозможно, а критиковать то, что ещё вчера превозносили до небес, тоже не хотелось.

И тем более очевидно, что помогать даже лояльным себе лидерам и решать насущные проблемы их стран Запад не торопился и не торопится. Спешное бегство из Афганистана – пример на все времена. Как и тут, что американских представителей меня всего волновало, как вытащить из страны лояльных про американскому правительству афганцев. Скольким не хватило места в самолётах – никто не считал. Теперь на глазах всей международной общественности США и их союзники исподволь «топят в бюрократии» помощь Украине. Ещё раньше, в 2008-м году, ожидаемую помощь от Запада не получила Грузия. Нет ни малейших признаков, что восстановить свою территориальную целостность помогут Молдове – при том что её президент Майя Санду у Запада как бы в фаворе.

И все это потому, что западные спецслужбы не собираются открывать двери в рай никому, кроме себя.

Н. Шейхзаде