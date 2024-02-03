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The Washington Post: США не поддержали решение Зеленского

The Washington Post: США не поддержали решение Зеленского

Правительство Украины проинформировало администрацию президента США, что президент Украины Владимир Зеленский собирается уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их данным, представители Белого дома не поддержали это решение, но и не возразили против возможной отставки Валерия Залужного, заявив, что это суверенный выбор Зеленского.

Заблаговременное предупреждение Вашингтона дало возможность Белому дому попросить власти Украины пересмотреть свое решение, даже если Зеленский не станет этого делать.

Президент Украины пока не подписывал указ об отставке Валерия Залужного. Зеленский не поднимал эту тему в своем обращении к украинцам по итогам 2 февраля. Телеканал CNN ранее сообщил, что Залужного могут уволить до конца этой недели, то есть до 4 февраля.

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