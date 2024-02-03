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Экс-премьер Пакистана загремит за решетку из-за женитьбы

Экс-премьер Пакистана загремит за решетку из-за женитьбы

Суд в пакистанском городе Равалпинди приговорил экс-премьера страны Имрана Хана и его супругу Бушру Биби к семи годам лишения свободы из-за нарушения ими исламских норм вступления в брак. Об этом сообщает пакистанская газета Dawn.

«Суд Равалпинди приговорил бывшего премьер-министра Имрана Хана и Бушру Биби к семи годам лишения свободы каждого по делу, связанному с их браком в период иддата», – говорится в сообщении издания.

Иддат – это обязательный период безбрачия после развода, в рамках которого женщина не может выйти замуж.

До этого суд в Пакистане обвинил бывшего премьера страны Имрана Хана, который находится под стражей, и его супругу в заключении незаконного брака.

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