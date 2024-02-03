Ираклий Кобахидзе обещает содействовать миру на Южном Кавказе

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Грузия продолжит прилагать усилия для содействия миру, сотрудничеству и стабильности на Южном Кавказе, а также сохранит высокую динамики двусторонних стратегических отношений с Турцией, Азербайджаном и Арменией, сообщает «Грузия Онлайн» со ссылкой на правительственную программу «Для строительства европейского государства», представленную кандидатом в премьер-министры Ираклием Кобахидзе.

«Будут продолжены усилия по содействию миру, сотрудничеству и стабильности на Южном Кавказе. В этих целях необходимо укрепление успешного сотрудничества с соседними государствами-партнерами, развитие двусторонних отношений во всех сферах», – говорится в программе.