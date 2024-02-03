В Сумгайыте сын зарезал свою мать

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3 февраля около 10:30 в полицию поступила информация о том, что в одном из домов на территории 9-го микрорайона города Сумгайыт от колото-резаных ранений скончалась Гашангуль Фархад гызы Гахраманова (1959 г.р.).

Подозреваемый в совершении преступления сын покойной Гахраманов Мубариз Авез оглу (1983 г.р.) был задержан сотрудниками полиции., сообщили в пресс-службе МВД.

Проводится расследование.

Согласно заявлению, распространенному сумгайытской городской прокуратурой, 3 февраля около 10:00 в городскую прокуратуру поступила информация об убийстве жительницы города Сумгайыт Гашангуль Фархад гызы Гахрамановой (1959 г.р.).

Расследованием были выявлены обоснованные подозрения в том, Мубариз Гахраманов (1983 г.р.) умышленно убил свою мать Гашангуль Гахрамановой путем нанесения ей ранений режущим предметом во время ссоры, возникшей между ними в квартире, расположенной на территории 9-го микрорайона города Сумгайыт.

По факту в прокуратуре города возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство), Мубариз Гахраманов задержан сотрудниками полиции, передан следствию и по решению прокуратуры привлечен в качестве подозреваемого.