Глава Центробанка Турции попросила Эрдогана освободить ее от должности

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Глава Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан подала в отставку, попросив президента Реджепа Тайипа Эрдогана одобрить ее просьбу.

«На данный момент наша экономическая программа начала приносить плоды. Увеличение резервов, экономические показатели, тренд инфляции являются доказательством этого успеха. Несмотря на позитивные сдвиги, как известно общественности, недавно была организована крупная кампания против моей репутации. Чтобы не допустить дальнейшего влияния этого на мою семью и ребенка, которому не исполнилось еще и 1,5 года, я попросила у президента освободить меня от обязанностей, которые с честью выполняю с первого дня назначения», – говорится в обращении Эркан, которое передал телеканал TRT.