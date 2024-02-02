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Минобороны Армении: Нью-Дели и Париж стали для Еревана основными партнерами в сфере обороны

Минобороны Армении: Нью-Дели и Париж стали для Еревана основными партнерами в сфере обороны

Индия и Франция стали для Армении основными партнерами в оборонной сфере.

Об этом в интервью Общественному ТВ Армении заявил глава Минобороны республики Сурен Папикян.

«В процессе диверсификации приобретения оружия и вооружений, мы приобрели новых партнеров и наладили отношения со многими сверхдержавами. В частности, Индия и Франция стали нашими основными партнерами в сфере обороны», – заявил Папикян.

У Армении нет никаких территориальных претензий ни к какому государству, сказал Папикян.

«Естественно, цель ВС Армении – защита территориальной целостности и суверенитета. Это тот концепт, который лежит в основе нашей армии».

Процесс диверсификации закупки вооружений необратим, заявил Папикян. По его словам, решение начать этот процесс было принято после сентябрьских событий 2022 года.
«Мы достигли немалых успехов и существенного прогресса в этом. И этот процесс уже необратим, поскольку уже вступил в стадию заключения договоров. Они существенно изменят качество вооружения», – отметил Папикян.
Как отметил армянский министр, приобретение оружия предполагает и определенную подготовку, в частности знания языков и адаптации.
«Наша армия проходит этот этап, сложный, но важный», – сказал министр.
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