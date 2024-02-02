Премьер Индии призвал к экологически чистому приготовлению пищи с помощью энергии Солнца

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к развитию «экологически чистого приготовления пищи» с использованием солнечной энергии.

Об этом глава индийского правительства заявил, выступая на выставке Bharat Mobility Global Expo 2024, посвященной наземному транспорту и автомобилестроению, передает ТАСС.

Премьер призвал устанавливать солнечные батареи на крышах домов, чтобы готовить пищу «экологически чистым образом».

«Если я буду продвигать движение за [экологически] чистое приготовление пищи, рассчитывая, что в стране есть 250 млн домов с крышами и аккумулирующими [электроэнергию] системами, то нам понадобится 250 млн [солнечных] батарей для экологически чистого приготовления пищи. Это создаст огромный спрос на батареи и снизит их цену», – приводит слова Моди информационное агентство Press Trust of India.

Премьер отметил, что правительство республики намерено добиться повсеместной установки солнечных батарей на крышах домов и призвал энергетическую отрасль разработать комплексный план по установке таких батарей.