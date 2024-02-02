Турция добилась рекордного результата в туризме

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В 2023 году Турция – одна из ведущих туристических регионов мира – приняла 56,7 миллион иностранных посетителей с ежегодным ростом в 10%.

Как сообщает АПА со ссылкой на Министерство культуры и туризма Турции, доходы от туризма в стране выросли на 17% в годовом исчислении – до 54,3 млрд долларов, а средние расходы посетителей за ночь достигли 99 долларов.

В прошлом году Турция также установила рекорд как одно из самых популярных направлений в Европе с точки зрения культуры, искусства, гастрономии, велосипедного и религиозного туризма, а также отдыха на море.

До 2024 года страна стремится привлечь 60 миллион туристов и получить 60 миллиард долларов дохода от туризма.