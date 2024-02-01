ВОЗ прогнозирует более чем 75-процентный рост онкологических заболеваний

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2050 году прогнозируется рост онкологических заболеваний в мире более чем на 75%.

Согласно последним данным Международного агентства по изучению рака (IARC), являющегося исследовательским институтом ВОЗ, в 2012 году в мире было зарегистрировано 14,1 млн новых случаев заболевания и 8,2 млн смертей, а через 10 лет зафиксированы 20 млн новых случаев заболевания и 9,7 млн смертей, что свидетельствует о росте числа больных раком.

IARC прогнозирует, что к 2050 году будет зарегистрировано более 35 млн новых случаев заболевания, что на 77% больше, чем в 2022 году, а число смертей удвоится с 2012 года, и превысит 18 млн.

Употребление табака, алкоголя и ожирение являются основными факторами роста заболеваемости раком.

ВОЗ прогнозирует, что в 2050 году в странах с высоким доходом будет зарегистрировано еще 4,8 млн новых случаев, но наибольший пропорциональный рост произойдет в странах с низким доходом. В странах с низким доходом количество смертей от этого заболевания увеличится почти вдвое.

Рак легких является наиболее часто диагностируемым раком во всем мире – на его долю приходится 12,4% новых случаев и 18,7% смертей.

Рак молочной железы является второй наиболее распространенной формой, на его долю приходится 11,6% новых случаев и менее 7% смертей.

Другие виды онкологии, которые приводят к смерти, это рак кишечника, печени и желудка.