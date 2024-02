Армения помогает России обходить санкции, считает экономист МВФ (график)

Главный экономист Института международных финансов (IIF), бывший главный валютный стратег Goldman Sachs и старший экономист Международного валютного фонда Робин Брукс обратил внимание на резкий рост поставок из ЕС в Армению.

«За долгую и славную историю таможенной полиции Армении никогда ранее не было успешно обработано такое массовое увеличение поставок товаров из ЕС. Не говоря уже о последующей переупаковке всего этого барахла и отправке его в Москву, куда оно на самом деле и направляется», – написал экономист в соцсети X, проиллюстрировав свои выводы соответствующим графиком.

In the long and glorious history of the Armenian customs police, never before has such a massive surge in goods shipments from the EU been successfully processed. Not to mention then repackaging all this stuff and bundling it off to Moscow, which is where it’s really going… pic.twitter.com/X1YhXtJPLH

