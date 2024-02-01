Во Франции не стихают «навозные акции» фермеров (видео)

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Франция продолжает утопать в навозе. Очередное обливание фасада полицейского участка навозной жижей во французском Крёзе и масштабная акция фермеров этой ночью у префектуры в Клермон-Ферране, перед которой с вечера началась выкладка фермерами множества трейлеров с навозом и отходами.

Тем временем, Лоран Нуньес, префект парижской полиции, рассказал об аресте фермеров в Рюнжи:

«Красная линия была пересечена. Под стражу взят 91 человек».

Также фермеры продолжают акции протеста на въезде в Париж и Лион.

Сообщается, что трактористы заблокировали ряд автодорог, ведущих в Париж, в том числе трассы А1, А4 и А6, связывающие столицу с крупными региональными городами.

Кроме того, протестующие во время акции устраивали поджоги и намеренно повредили дорожное покрытие.