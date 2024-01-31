Посол Таджикистана запросил встречу с главой турецкого МВД

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Посол Таджикистана в Анкаре Ашрафджон Гулов запросил встречу с главой МВД Турции Али Ерликая для выяснения обстоятельств задержания подозреваемого, которого назвали гражданином Таджикистана, в стрельбе в католической церкви в Стамбуле. В МИД Таджикистана отметили, что пока нельзя утверждать, является ли задержанный гражданином республики.

«Наше посольство в Турции запросило встречу посла с министром внутренних дел этой страны, чтобы прояснить обстоятельства и факт участия нашего гражданина. Пока утверждать, что задержанный является гражданином Таджикистана или нет, преждевременно», – сказал ТАСС официальный представитель внешнеполитического ведомства.