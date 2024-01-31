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Главное Мир

Стало известно, какая страна может возглавить миссию ЕС в Красном море

Стало известно, какая страна может возглавить миссию ЕС в Красном море

Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что его страна готова возглавить предстоящую миссию Европейского союза (ЕС) по защите судоходства в Красном море, пишет газета Kathimerini.

Дендиас также предложил организовать оперативный штаб миссии на территории военной базы в городе Лариса, что в центральной части страны.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что миссия может начаться 17 февраля. Среди задач миссии называются конвоирование судов, перехват беспилотников и ракет хуситов.

До этого газета Financial Times писала, что Франция, ФРГ и Италия призвали другие страны Европейского союза (ЕС) рассмотреть возможность участия в миссии в Красном море и внести свой вклад в обеспечение безопасности судоходства. При этом они предложили использовать уже действующую на Ближнем Востоке миссию.

В заявлении трех стран отмечается, что миссия может быть запущена в соответствии с 44 статьей договора ЕС, которая разрешает группе стран поручить выполнение какого-либо задания другим странам объединения.

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