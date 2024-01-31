Кремль следит за ситуацией с главкомом ВСУ Залужным

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В Кремле отслеживают новости, связанные с главкомом ВСУ Валерием Залужным, эта ситуация свидетельствует о проблемах Киева после провалившегося контрнаступления, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, следят. Пока много вопросов», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. По его мнению, очевидным остается одно: «У киевского режима много проблем, там все неладно – это однозначно».

«Очевидно, что провалившееся контрнаступление и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий среди представителей киевского режима», – сказал Песков.