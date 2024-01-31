Иран отменил визы для туристов из 28 стран

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Иран с 4 февраля в одностороннем порядке отменяет визовый режим с 28 странами, включая Белоруссию, Катар, Киргизию, Мексику, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Сербию, Узбекистан и Японию.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Алиреза Бигдели в беседе с корреспондентом IRNA.

«Министерство иностранных дел уведомило соответствующие органы об утвержденном кабинетом министров указе об отмене виз для 28 стран», – приводит его слова иранское агентство. Исходя из этого, «гражданам этих 28 стран, которые едут в Иран с туристической целью, с 4 февраля 2024 года виза не нужна», добавил замминистра. Отдельно он отметил ситуацию с Индией и подчеркнул, что для ее граждан виза не потребуется лишь в случае пересечения границы по воздуху.