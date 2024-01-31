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Лидер оппозиции Израиля: Эта «супердержава» не в состоянии победить Украину с февраля 2022 года

Лидер оппозиции Израиля: Эта «супердержава» не в состоянии победить Украину с февраля 2022 года

Поведение России после нападения ХАМАС на Израиль невозможно понять и простить. Об этом заявил бывший премьер-министр Израиля, глава оппозиции в кнессете Яир Лапид в интервью изданию «Вести».

«Ясно, что Россия сегодня нуждается в Иране больше, чем когда-либо. Они не любят, когда им об этом говорят, потому что все еще считают себя супердержавой. Но эта «супердержава» не в состоянии победить Украину с февраля 2022 года. И чем дальше, тем больше они зависят от поставок иранского оружия, превратившись тем самым в звено в оси зла», – заявил он.

Лапид говорит, что Израиль «еще очень долго затруднится простить» России и ее руководству то, как они стали на сторону ХАМАСа. Также он напомнил о заявлениях Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Нет сомнения, что руководство страны должно пересмотреть свою позицию в отношении России. Государства не разрывают отношения просто так, но и не прощают в случае нанесения такого оскорбления», – добавил экс-премьер Израиля.

Напомним, сразу после вторжения в Израиль в РФ призвали стороны «прекратить огонь» и «вернуться за стол переговоров».

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