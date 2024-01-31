Экс-премьер Пакистана Хан и его жена приговорены к 14 годам тюрьмы

Пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра страны, лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана и его жену Бушру Биби к 14 годам тюрьмы. Об этом сообщила газета Dawn.
Супруги проходили фигурантами по делу о коррупции и продаже иностранных подарков, пояснила газета. Бушра Биби не присутствовала в зале суда, отметили корреспонденты.
Помимо тюремного срока, супружеская пара по решению суда не имеет права занимать какие-либо государственные должности в течение десяти лет. Также суд оштрафовал каждого на 787 млн рупий.
Для Хана это уже второй за два дня обвинительный приговор. Накануне Имрана Хана и экс-главу МИД Пакистана Шаха Махмуда Куреши приговорили к десяти годам заключения по делу о разглашении гостайны.
По данным издания, осужденные нарушили Закон об официальной тайне. Суд установил, что они раскрыли содержание секретной дипломатической телеграммы, которую написало посольство Пакистана в Вашингтоне в марте 2023 года.
Пакистанские СМИ отмечали, что Имрана Хана отстранили от должности премьер-министра в апреле 2022 года. С того момента против него было зарегистрировано более 150 дел.