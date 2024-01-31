Северная Корея провела испытание стратегической крылатой ракеты «Хвасаль-2» (фото)

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Северная Корея осуществила пуск стратегической крылатой ракеты «Хвасаль-2», сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Генеральный штаб Корейской народной армии заявил, что 30 января на западном побережье КНДР были проведены учения, включающие в себя пуск стратегической крылатой ракеты «Хвасаль-2».

В Пхеньяне отметили, что учения внесли вклад в проверку готовности северокорейской армии к «стремительной контратаке» и повышение ее способности к нанесению стратегического удара по противнику. В генштабе подчеркнули, что учения не оказали никакого «негативного влияния» на безопасность окружающих государств.