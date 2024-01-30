По следам взрыва в Бинагадинском районе арестованы 2 человека |
Макрон сокращает войска в Габоне, Сенегале и Кот-д’Ивуаре |
Фидан гарантирует приверженность Турции Конвенции Монтрё |
Американские военные инструкторы прибыли в Ереван |
Великобритания может рассмотреть возможность признания Палестины |
Симонян хочет, чтобы с герба Армении убрали гору Агрыдаг |
Депутат ПАСЕ: Отсутствие Азербайджана в ПАСЕ станет помехой для Совета Европы |
СМИ: Запад выбрал преемника Пашиняна |
Протестующие фермеры перекрыли дороги вокруг Парижа |
Главное Мир

Почему российская авиация сбрасывает бомбы на свои города?

Почему российская авиация сбрасывает бомбы на свои города?

За последний месяц участились случаи, когда российская авиация сбрасывает бомбы на своей же территории. Это демонстрирует степень усталости персонала и недостаточную подготовку.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, российский независимый новостной канал Telegram Astra сообщил 27 января, что российские самолеты случайно выпустили два неуправляемых боеприпаса ФАБ-250 по двум российским деревням в Белгородской области. Первый боеприпас упал на ферму в Постникове, а второй – на городской улице в селе Стрелецкое, что привело к эвакуации до 150 человек в радиусе 500 метров.

По данным британской разведки, это четвертый случайный сброс российских авиационных боеприпасов на своей территории в этом месяце. Самый ранний случай произошел в Белгороде 20 апреля 2023 года.

«Невозможно подтвердить, происходят ли такие инциденты из-за плохих процедур при вооружении самолета перед вылетом или неправильных действий экипажа во время миссий. Вероятно, это комбинация того и другого. Увеличение частоты подобных случаев, вероятно, демонстрирует степень усталости воздушного и наземного персонала на линии фронта в России, а также свидетельствует о недостаточной подготовке», – отмечают в Минобороны Британии.

Теги:
Из этой рубрики
ЕС протестирует свои транспортные возможности на случай крупного конфликта
Мир

ЕС протестирует свои транспортные возможности на случай крупного конфликта

2024/01/30, 20:04
Вашингтон возобновит действие своих санкций против Венесуэлы
Мир

Вашингтон возобновит действие своих санкций против Венесуэлы

2024/01/30, 19:09
Фидан гарантирует приверженность Турции Конвенции Монтрё
Мир

Фидан гарантирует приверженность Турции Конвенции Монтрё

2024/01/30, 18:00
Почему российская авиация сбрасывает бомбы на свои города?
Мир

Почему российская авиация сбрасывает бомбы на свои города?

2024/01/30, 17:52
Вучич заявил о получении вооружения от России и Китая
Мир

Вучич заявил о получении вооружения от России и Китая

2024/01/30, 17:42
Сколько заработал Путин за шесть лет
Мир

Сколько заработал Путин за шесть лет

2024/01/30, 17:10
Число погибших в секторе Газа превысило 26,7 тысяч человек
Мир

Число погибших в секторе Газа превысило 26,7 тысяч человек

2024/01/30, 16:44
Скандал набирает обороты: Россия потребовала от Армении решительных действий
Мир

Скандал набирает обороты: Россия потребовала от Армении решительных действий

2024/01/30, 16:10
Великобритания может рассмотреть возможность признания Палестины
Мир

Великобритания может рассмотреть возможность признания Палестины

2024/01/30, 14:57