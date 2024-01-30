Число погибших в секторе Газа превысило 26,7 тысяч человек

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Число погибших в секторе Газа в результате обострения конфликта с Израилем начиная с 7 октября возросло до 26 751, ранения получили 65 636 человек. За последние сутки в результате действий Израиля в секторе Газа погибли 114 человек, 249 получили ранения. Об этом сообщил Минздрав палестинского анклава.

В заявлении подчеркивается, что тела многих погибших все еще остаются под разрушенными зданиями и на дорогах анклава. Бригадам скорой помощи и представителям гражданской обороны не удается до них добраться.

Минздрав палестинского анклава также сообщил, что израильские силы уже вторую неделю ужесточают блокаду медицинского комплекса имени Насера, расположенного в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. По его данным, под осадой находятся по меньшей мере 150 медицинских работников, 450 раненых и 3 тыс. перемещенных лиц.