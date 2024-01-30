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Великобритания может рассмотреть возможность признания Палестины

Великобритания может рассмотреть возможность признания Палестины

Великобритания вместе с союзниками может рассмотреть возможность признания палестинского государства, заявил глава МИД королевства Дэвид Кэмерон.

«На нас лежит ответственность, потому что мы должны начать определять, как палестинское государство будет выглядеть, что будет в себя включать, как оно будет работать… Пока это происходит, мы вместе с союзниками рассмотрим вопрос признания палестинского государства, в том числе в ООН», – приводит слова Кэмерона Financial Times.

Такую позицию глава МИД озвучил на встрече с послами арабских государств.

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