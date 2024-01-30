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В Казахстане произошел взрыв в жилом здании, есть жертвы

В Казахстане произошел взрыв в жилом здании, есть жертвы

Два человека стали жертвами взрыва газа, который привел к частичному обрушению второго этажа 12-квартирного дома в поселке Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области Казахстана. Об этом сообщил глава администрации района Аблай Султангали, передает ТАСС. 

Ранее начальник областного департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Катпанов информировал, что в двухэтажном двухподъездном 12-квартирном жилом доме, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газового баллона с последующим частичным обрушением второго этажа без горения. Из-под завалов тогда извлекли шесть человек, их направили в центральную больницу поселка Ботакара.

«Как вы уже знаете, в жилом двухэтажном доме взорвался газовый баллон. К сожалению, погибли два человека. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших», – написал Султангали на своей странице в Instagram.

На месте происшествия развернут оперативный штаб. Жителям дома предоставлена помощь в размещении.

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