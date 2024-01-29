В Британии запретят одноразовые электронные сигареты

100 Просмотров

Британское правительство представит законопроект о запрете продажи одноразовых электронных сигарет на территории страны.

Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Запрет вводится на фоне практически девятикратного роста за два года числа подростков в возрасте от 11 до 17 лет, использующих одноразовые электронные сигареты.

Новые меры подразумевают ограничения по вкусам жидкостей электронных сигарет и изменение способа их демонстрации в магазинах, чтобы они не привлекали подростков.