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Хакан Фидан заявил, что в Газе без помощи мирового сообщества могут погибнуть 2 млн человек

Хакан Фидан заявил, что в Газе без помощи мирового сообщества могут погибнуть 2 млн человек

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что без мер со стороны международного сообщества ситуация в секторе Газа может стать катастрофической, и погибнет 2 млн человек.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Албании, где находится с официальным визитом, передает «Анадолу».

«Гуманитарная помощь и медицинские препараты не пускают в Газу. Это является предвестником крупной катастрофы внутри сектора. Я призываю международное сообщество принять различные доступные меры, чтобы не допустить уничтожения 2 млн человек, которые стали заложниками голода и эпидемий», – сказал он.

По его словам, происходящее в Газе – это «трагедия иного масштаба». «Если ее не начать предотвращать сейчас, то может стать слишком поздно. Если помимо бомб люди там станут умирать от голода и болезней, это станет большим моральным бременем, которое мировое общественное мнение не выдержит», – добавил он.

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