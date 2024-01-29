Акции протеста фермеров проходят в 40 коммунах Франции (видео)

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Фермеры, требующие мер государственной поддержки, проводят акции протеста в 40 коммунах Франции.

Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в службе территориальной разведки Национального управления полиции.

По данным телеканала, акции проходят в 40 населенных пунктах на территории страны.

Ранее лидеры профсоюзов пообещали, что заблокируют подступы к Парижу и другим крупным городам. В МВД сообщили, что не позволят полностью перекрыть дороги в крупные города и намерены задействовать для пресечения нарушений общественного порядка 15 тыс. полицейских и жандармов.

Дорожную ситуацию дополнительно осложняет начавшийся протест таксистов, которые не согласны с новыми правилами перевозки больных людей. Они объявили операцию «Улитка». В рамках этой акции таксисты занимают все полосы движения на автодороге и передвигаются с минимальной скоростью, замедляя таким образом остальной поток.



