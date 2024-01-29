Оверчук рассказал о значимости транспортного коридора Север – Юг на фоне ситуации в Красном море

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Значимость международного транспортного коридора Север – Юг повысится с учетом нестабильности в Красном море.

Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью журналу «Эксперт», передает ТАСС.

«Основное внимание уделяется развитию МТК Север – Юг. <…> Север – Юг – это наиболее короткий маршрут, проходящий на всем своем протяжении по территориям дружественных нам стран. С учетом того, что сейчас наблюдается в районе Красного моря, Север – Юг будет приобретать глобальное значение и обеспечивать ту же Европу грузами на более комфортных условиях», – сказал он.

Российский вице-премьер напомнил, что РФ вместе с Казахстаном, Ираном и Туркменией в 2022 году ввела в действие регулярное железнодорожное сообщение с выходом к портам Индийского океана. Кроме того, по его словам, ведется подготовка к началу строительства недостающего железнодорожного участка Решт – Астара в Иране.

Оверчук отметил, что РФ стремится к развитию в тесном взаимодействии с соседями по ЕАЭС. «В августе 2022 года распоряжением Евразийского межправительственного совета утвержден перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта. Этот перечень определяет автомагистрали, которые будут иметь статус приоритетных интеграционных проектов, – продолжил он. – Ожидается, что в начале февраля этот перечень пополнится двумя проектами Республики Казахстан и двумя проектами Киргизской Республики».

Вице-премьер РФ добавил, что Евразийская экономическая комиссия проводит работу по сопряжению российского интеграционного проекта с китайской инициативой «Один пояс – один путь». «Мы планируем развивать автомобильные и железные дороги или участвовать в соответствующих проектах в Монголии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Азербайджане, Армении и Иране. Мы заинтересованы в строительстве Трансафганской железной дороги, а также развиваем морские связи с азиатскими и африканскими странами, – заключил он. – Именно там мы видим наши перспективные рынки».