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Столтенберг пригласит Украину в НАТО, но «на определенном этапе»

Столтенберг пригласит Украину в НАТО, но "на определенном этапе"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «на определенном этапе» хочет пригласить Украину стать полноценным членом НАТО. Об этом сообщает Fox News.

Отвечая на вопрос о возможной конфронтации между Россией и НАТО в случае продвижения членства Украины в Альянсе, Столтенберг назвал поддержку Украины «хорошим делом» для Альянса и для США.

Генсек напомнил, что изначально НАТО создавалось, чтобы предотвратить войны.

«Я из Норвегии, мы граничим с Россией. Когда Норвегия стала членом НАТО, то Советский союз называл это провокацией. Это не было провокацией, это право каждой суверенной нации выбирать собственный путь. Это право есть у Норвегии, оно есть у Швеции и Финляндии, а также у Украины», – заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы российский лидер Владимир Путин не достиг желаемого в Украине, потому что это станет поощрением для других авторитарных режимов.

«Поэтому это хорошее дело для нас, для США, поддержать Украину, а также на определенном этапе пригласить их стать полноценным членом Альянса», – сказал генсек НАТО.

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