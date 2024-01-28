Турция призвала к возобновлению помощи БАПОР

127 Просмотров

В Турции обеспокоены приостановкой помощи Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

«Мы обеспокоены тем, что некоторые страны прекратили оказывать помощь БАПОР», – говорится в заявлении МИД.

В заявлении говорилось, что БАПОР удовлетворяет жизненно важные потребности миллионов палестинских беженцев в чрезвычайно сложных условиях. В ведомстве напомнили, что более 150 сотрудников БАПОР были убиты Израилем в Газе с 7 октября.

В МИД подчеркнули, что прекращение помощи БАПОР нанесет вред «в первую очередь палестинскому народу».

В ведомстве выразили надежду, что страны, объявившие о сокращении помощи БАПОР, пересмотрят свои решения.