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Синоптики прогнозируют мокрый снег в Баку

Синоптики прогнозируют мокрый снег в Баку

Обнародован прогноз погоды на 29 января.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В течение дня местами прогнозируются переменные осадки, в некоторых пригородах возможны кратковременные дожди с мокрым снегом. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-4° тепла, днем ​​4-6° тепла.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, снег. Местами осадки будут интенсивными. Временами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​3-8° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем ​​0-5° мороза.

Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах возможен гололед на дорогах.

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