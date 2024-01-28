Синоптики прогнозируют мокрый снег в Баку

Обнародован прогноз погоды на 29 января.
Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В течение дня местами прогнозируются переменные осадки, в некоторых пригородах возможны кратковременные дожди с мокрым снегом. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 1-4° тепла, днем 4-6° тепла.
В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, снег. Местами осадки будут интенсивными. Временами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.
Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.
Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах возможен гололед на дорогах.