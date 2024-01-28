Борис Джонсон готов вступить в армию (видео)

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что при необходимости записался бы в армию.

«Не успел я задать себе вопрос — записался бы я сражаться за короля и страну? — как у меня уже был ответ. Конечно, я бы с радостью это сделал <…> Если бы до этого действительно дошло, я был бы там, в землянке, с генералом Сандерсом (глава британского генштаба Патрик Сандерс)», — написал он в колонке для Daily Mail.

При этом экс-премьер отметил, что не верит в возможность прямой военной конфронтации, которая потребовала бы массового наступления, — с Россией или «любым другим возможных противником». «Я верю, что война — это всегда катастрофа, всегда трагедия, и что, возможно, главная задача государственного деятеля — предотвратить ее», — подчеркнул Джонсон.