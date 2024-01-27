NYT: чиновники из 10 стран подталкивают Израиль и ХАМАС к мирному соглашению

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Высокопоставленные чиновники как минимум 10 стран пытаются подтолкнуть к мирному соглашению Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее данным, основные переговоры сосредоточены на достижении режима прекращения огня в секторе Газа. Это потребует обмена более 100 заложников, удерживаемых ХАМАС, на тысячи палестинцев в израильских тюрьмах, отмечает издание.

Также чиновники обсуждают будущее анклава и управление территорией после завершения конфликта. Американские и саудовские официальные лица также «подталкивают Израиль согласиться на создание палестинского государства» в обмен на установление официальных отношений с Саудовской Аравией.