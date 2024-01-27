Маск заявил, что пограничники помогают нелегалам пересекать южную границу США

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Илон Маск заявил, что пограничному патрулю поручено содействовать незаконным мигрантам в пересечении южной границы США.

«Строительство стены – отвлекающий маневр. Чтобы исправить эту ситуацию [с нелегальными мигрантами], не нужна стена. Пограничному патрулю поручено содействовать масштабному незаконному въезду в Соединенные Штаты. Фундаментальная проблема заключается в том, что любой [мигрант] может попросить убежища без доказательств [необходимости в этом], а это означает, что все [население] Земли может приехать в Америку», – написал он в X.